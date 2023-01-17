деревня Алешино, деревня Алешино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Алешино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
575Алешино, д. вл.при рч. Воскресенке.264186763
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубенская волость
115. Алешина, деревня бывшая владельческая, при речке Воскресенке, дворов 7, жителей 56, клееваренный завод

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Кубенская волость
54АлешиноАлешинск. 1-еВоскресенский Господ.бывшие помещичьи271194754
6АлешиноАлешинск. 2-еВоскресения-Христабывшие помещичьи271174445

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245292Алешинодеревня59°26'с.ш.39°41'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440112д Алешинодеревня
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