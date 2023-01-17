Марьевка
Ольховатский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- слобода
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2385Марьевка, слоб. вл.при рч. Черной Калитве.7560188574645Церковь православная. Училище. Больница. Заводы: винокуренный, свеклосахарный, кирпичный. Овчарня мериносов.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1017. Марьевка, слобода бывшая владельческая, при речке Черн. Калитве, дворов 159, жителей 801, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, шк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7306Марьевкаслобода50°19'с.ш.39°10'в.д.M-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20629424101сл Марьевкаслобода