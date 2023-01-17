слобода Марьевка, слобода Марьевка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Марьевка

Ольховатский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2385Марьевка, слоб. вл.при рч. Черной Калитве.7560188574645Церковь православная. Училище. Больница. Заводы: винокуренный, свеклосахарный, кирпичный. Овчарня мериносов.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Марьевская волость
1017. Марьевка, слобода бывшая владельческая, при речке Черн. Калитве, дворов 159, жителей 801, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, шк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Ольховатский район
7306Марьевкаслобода50°19'с.ш.39°10'в.д.M-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Ольховатский муниципальный район, Марьевское сельское поселение
20629424101сл Марьевкаслобода
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