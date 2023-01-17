деревня Николо-Неверьево, деревня Николо-Неверьево, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Николо-Неверьево

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
6860Никольское (Неверьево), с. вл.при р. Большой Пудице.382156173173Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Паскинская волость
436. Никольское-Неверьево, село бывшее владельческое, при реке Б. Пудице, дворов 70, жителей 385, церковь православная, 2 лавки

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Паскинская волость
38Николо-Неверьево78

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
129385Николо-Неверьеводеревня57°05'36°59'O-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Печетовское сельское поселение
28628426316д Николо-Неверьеводеревня
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