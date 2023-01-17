агрогородок Камень, агрогородок Камень, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Камень

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Каменская волость
163. Камень, местечко бывшее владельческое, при озере Каменском и Истинке, дворов 22, жителей 134, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Каменская волость
23Великий-КаменьимениеДолгое, озероКаменского, православногонаследникам барона Розена, двор.3
32КаменьместечкоВязово, озероКаменского, православногоКаменскому сельскому обществу20

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Каменский сельсовет
аг Камень340

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Каменский сельсовет
аг. Камень198
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