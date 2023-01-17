Половино-Черемхово
Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
679Черемховская, д. каз.при рч. Черемховой.12412351197186Часовня православная 1. Почтовая станция. Полуэтап.Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
1012Половинно-Черемховская, д., на рч. Черемлове; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; каз. вин. л. № 70; хлеб.-з. маг.4221520516
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
803911Половино-Черемховосело56°04'97°37'O-47-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
25636434101с Половино-Черемховосело