село Половино-Черемхово, село Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Половино-Черемхово

Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
679Черемховская, д. каз.при рч. Черемховой.12412351197186Часовня православная 1. Почтовая станция. Полуэтап.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Конторская волость
1012Половинно-Черемховская, д., на рч. Черемлове; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; каз. вин. л. № 70; хлеб.-з. маг.4221520516

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тайшетский район
803911Половино-Черемховосело56°04'97°37'O-47-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Половино-Черемховское сельское поселение
25636434101с Половино-Черемховосело
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