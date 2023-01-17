агрогородок Новосёлки, агрогородок Новосёлки, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Новосёлки

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Новосельская волость
310. Новоселы (Карпиловка), село бывшее владельческое, при реке Цитовке, дворов 54, жителей 476, волостное правление, церковь православная, школа, лавка, тржки. В 2 верст Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Новоселковская волость
Карпиловка или Новоселки, село8636546040
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Новоселки, имение15[...]46040¼
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Новоселковский сельсовет
д Новоселки566

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Новосёлковский сельсовет
аг. Новосёлки261
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