деревня Адильшина, деревня Адильшина, Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Адильшина

Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
867Адильшина, д. башк.при рч. Худолазе.21030102232229Мечеть 1, базар еженедельно.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Бурзянская 2-я волость
435. Адильшина, деревня бывшая государственная, при речке Б. Худолазе, дворов 79, жителей 545, мечеть, базар еженедельно
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