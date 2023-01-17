село Ахматово, село Ахматово, Молоковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ахматово

Молоковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2956Ахматово, с. каз.при колодце.752056154163Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Чистинская волость
881. Ахматово, село бывшее государственное, дворов 61, жителей 244, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, лавка. В 10 верстах — винокуре Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Чистинская волость
2Ахматово87

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Молоковский район
109310Ахматовосело58°11'36°29'O-37-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Молоковский муниципальный район, Обросовское сельское поселение
28642419104с Ахматовосело
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