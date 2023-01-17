деревня Чаганово, деревня Чаганово, Собинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Чаганово

Собинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
359Чаганова, д. каз.при р. Колокше.321059216222
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Чековская волость
774. Чаганова, деревня бывшая государственная, дворов 75, жителей 472, 3 ткацких светелки, красильня

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Стопинская волость
1315Чаганово деревня5519532325

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Собинский район
307826Чагановодеревня56°13'39°56'O-37-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Собинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
17650448216д Чагановодеревня
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