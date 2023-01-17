Зяблицкий Погост
Арефинская волость, Муромский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- погост
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3618Зяблицкий (Озяблицкий) Погост, с. вл.при рч. Идомке.601078369425Церквей православных 2. Ярмарка 1. Базар. Фабрика 1. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1113. Зяблицкий Погост (Озяблицкий), село бывшее владельческое, при реках Б. и М. Идомках, дворов 62, жителей 651, становая квартира, церковь православная, 3 час., 2 учил Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3878Зяблицкий погост5059419669