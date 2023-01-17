погост Зяблицкий Погост, погост Зяблицкий Погост, Арефинская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Зяблицкий Погост

Арефинская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3618Зяблицкий (Озяблицкий) Погост, с. вл.при рч. Идомке.601078369425Церквей православных 2. Ярмарка 1. Базар. Фабрика 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Арефинская волость
1113. Зяблицкий Погост (Озяблицкий), село бывшее владельческое, при реках Б. и М. Идомках, дворов 62, жителей 651, становая квартира, церковь православная, 3 час., 2 учил Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Арефинская волость
3878Зяблицкий погост5059419669
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