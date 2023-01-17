деревня Новотимошкино, деревня Новотимошкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новотимошкино

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2424Новая Тимошкина (Нижне-Тимошкина), деревня.при ключе.842551168152Тп. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Миркитлинская 2-я волость
1546. Тимошкина Новая (Нижне-Тимошкина), деревня бывшая государственная, при речке Калаурзе, дворов 79, жителей 336, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Миркитлинская волость
13Ново-Тимошкина, д. при кл. Капурзе, мечеть, медрес.6015115320271Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
518904Новотимошкинодеревня54°12'00"55°59'00"N-40-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Исмагиловский сельсовет
80605413111д Новотимошкинодеревня
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