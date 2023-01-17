село Болтинка, село Болтинка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Болтинка

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1290Болтинка, с. вл.при рч. Медянке.7519132470475Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Бахаревская волость
682. Болтинка, село бывшее владельческое, при речке Медяне, дворов 206, жителей 1306, церковь православная, часовня, усыпальница, школа, 10 лавок, шерстобитня, красильня, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
15532Болтинкасело55°20'45°50'N-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Болтинский сельсовет
22649408101с Болтинкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close