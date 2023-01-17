Болтинка
Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1290Болтинка, с. вл.при рч. Медянке.7519132470475Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
682. Болтинка, село бывшее владельческое, при речке Медяне, дворов 206, жителей 1306, церковь православная, часовня, усыпальница, школа, 10 лавок, шерстобитня, красильня, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15532Болтинкасело55°20'45°50'N-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22649408101с Болтинкасело