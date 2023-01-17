Конаново
Сычевская волость, Вологодский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Кононово Сычевской волости о переходе с натуральной продовольственной повинности на денежную. 1912–1913 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1229Конаново, д. вл.при р. Масляне.3737103233Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
253. Конанова, деревня бывшая владельческая, при речке Масляне, дворов 13, жителей 68, 2-го стана квартира
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4028КононовоКононовское.Борисо-Глебскийбывшие помещичьи407194047