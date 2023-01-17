Новотроицкое
Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3300Новотроицкое (Новиковка), с. вл.при р. Шешме.5815162593647Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1551. Ново-Троицкое (Новиковка), село бывшее владельческое, при речке Шешме, дворов 182, жителей 1391, церковь православная, школа, 5 лавок баз. по субб.
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Новиковка, Ново-Шешминскойсм. с. Новотроицкое.Показать скан
с. Новотроицкое, Ново-Шешминскойрусские1923Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188584Новотроицкоесело55°01'51°28'N-39-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение
92608457101с Новотроицкоесело