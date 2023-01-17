село Новотроицкое, село Новотроицкое, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новотроицкое

Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3300Новотроицкое (Новиковка), с. вл.при р. Шешме.5815162593647Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Ново-Шешминская волость
1551. Ново-Троицкое (Новиковка), село бывшее владельческое, при речке Шешме, дворов 182, жителей 1391, церковь православная, школа, 5 лавок баз. по субб.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Ново-Шешминская волость
с. Новиковка, Ново-Шешминскойсм. с. Новотроицкое.
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с. Новотроицкое, Ново-Шешминскойрусские1923
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Альметьевский район
188584Новотроицкоесело55°01'51°28'N-39-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение
92608457101с Новотроицкоесело
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