село Юргинское, село Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Юргинское

Юргинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3326Юргинское, с. каз.при рч. Юрге.10050184350340Церковь православная 1. Сельский хлебный магазин. Торжков 2: 30 января и 8 июля.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Юргинская волость
Юргинское с., при рч. Юрге, на зем. тр.2551029051

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Юргинский район
12462Юргинскоесело56°49'67°25'O-42-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Юргинский муниципальный район, Юргинское сельское поселение
71653465101с Юргинскоесело
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