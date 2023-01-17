село Елизаветинка, село Елизаветинка, Черлакский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Елизаветинка

Черлакский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Омский уезд, Покровский станичный юрт
24Елизаветский посел.Всех дворов: 91. 475Лошадей: 468. Рогатого скота: 822. Овец: 791. Коз: 34.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Черлакский район
113443Елизаветинкасело54°16'с.ш.74°41'в.д.N-43-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Черлакский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение
52658404101с Елизаветинкасело
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