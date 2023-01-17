село Юрковка, село Юрковка, Київська область (на 2018) — Familio

Юрковка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Ставищская волость
1166. Юрковка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 68, жителей 546, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Ставищская волость
Юрковка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11526Юрківкаселоцентр сільської радир-н Ставищенськийсільрада Юрківська
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