деревня Нижняя Тайменка, деревня Нижняя Тайменка, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Нижняя Тайменка

Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
168Тайменка 1-я (Тальменская), д. зав.при р. Томи.10410448135155
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Пачинская волость
11Дер. Нижне-Тайменка1071072075

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Яшкинский район
118091Нижняя Тайменкадеревня55°41'85°13'N-45-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Яшкинский муниципальный район, Акациевское сельское поселение
32646402121д Нижняя Тайменкадеревня
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