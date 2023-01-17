деревня Тартышево, деревня Тартышево, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Тартышево

Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1424Тартышева, деревня.при рч. Евбазе.302335126135Р. — Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Ельдякская волость
674. Тартышева Русская, деревня бывшая государственная, при речке Евбазе, дворов 44, жителей 272, часовня, 2 лавки

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Ельдякская волость
16Тартышева, д. при реч. Евбазе, часов., ветр. и вод. мел., кон. обдирка, зем. шк., вин. лав., х.-з. маг.281653160178Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бирский район
522203Тартышеводеревня55°21'00"55°09'00"N-40-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бирский муниципальный район, Сельское поселение Чишминский сельсовет
80613446121д Тартышеводеревня
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