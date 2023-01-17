Фадеево
Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Находки
Где упоминается данное место
По поводу произнесения крестьянином деревни Фадеевой, Калеевской волости, Клинского уезда, Семеном Степановым Пшеницыным на родине дерзких выражений по отношению особы го Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3424Фадеева, д. каз.при р. Локноше.4361135766Фабрика 1.Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Фадеево4342231Бумого-ткацкая фабрика и мукомольная мельница.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
41122Фадееводеревня56°11'с.ш.36°08'в.д.O-37-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46605449331д Фадееводеревня