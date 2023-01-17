деревня Фадеево, деревня Фадеево, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Фадеево

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По поводу произнесения крестьянином деревни Фадеевой, Калеевской волости, Клинского уезда, Семеном Степановым Пшеницыным на родине дерзких выражений по отношению особы го Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3424Фадеева, д. каз.при р. Локноше.4361135766Фабрика 1.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Калеевская волость
Дер. Фадеево4342231Бумого-ткацкая фабрика и мукомольная мельница.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
41122Фадееводеревня56°11'с.ш.36°08'в.д.O-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Теряевское сельское поселение
46605449331д Фадееводеревня
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