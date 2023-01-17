село Знаменка, село Знаменка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Знаменка

Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
583Знаменское (Кутуза), село.при рч. Кутузе.184594221266Р. — Церковь православная 1. Училище. Завод маслобойный. Бондарное ремесло.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Усень-Ивановская волость
495. Знаменская (Кутуза), село бывшее владельческое, при речке Кутузе, дворов 90, жителей 437, церковь православная, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Усень-Ивановская волость
4Знаменское (Кутузы), с. при реч. Кутузе, на прос. дор., церковь (постр. в 1856 г.), зем. шк., 3 бак. лав., х.-з. маг., винокур. зав. Деева 189100285293Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белебеевский район
517965Знаменкасело54°06'00"54°24'00"N-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район, Сельское поселение Знаменский сельсовет
80609410101с Знаменкасело
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