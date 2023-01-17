Знаменка
Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
583Знаменское (Кутуза), село.при рч. Кутузе.184594221266Р. — Церковь православная 1. Училище. Завод маслобойный. Бондарное ремесло.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
495. Знаменская (Кутуза), село бывшее владельческое, при речке Кутузе, дворов 90, жителей 437, церковь православная, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Знаменское (Кутузы), с. при реч. Кутузе, на прос. дор., церковь (постр. в 1856 г.), зем. шк., 3 бак. лав., х.-з. маг., винокур. зав. Деева 189100285293Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517965Знаменкасело54°06'00"54°24'00"N-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80609410101с Знаменкасело