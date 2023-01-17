деревня Бобриха, деревня Бобриха, Дюпихская волость, Кинешемский уезд (на 1907) — Familio

Бобриха

Дюпихская волость, Кинешемский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5439Бобриха, д.при колодцах.1022195460
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Дюпинская волость
104. Бобриха, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 156, волостное правление (уездный город в 10 верстах). В 5 верстах — церковь православная. В 8 верстах — ст Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Дюпихская волость
Бобриха д.колодцы12241415863121Преобладающие промыслы по Дюпихской вол.: валялщики, извоз, фабричн. рабоч.
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