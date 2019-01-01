деревня Кучуково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кучуково

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2730Кучуково, сц. вл.при р. Моше.152032194186

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайская волость
1013. Кучуково, сельцо бывшее владельческое и государственное, при речке Моше, дворов 56, жителей 415, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайская волость
Кучуково, поселение дворянъ5226при р. Моше10172712213Нагайское
Кучуково деревня5229при р. Моше7429427156512213Нагайское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
1397Кучуководеревня53°47'с.ш.39°59'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Поплевинское сельское поселение
61630460116д Кучуководеревня

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