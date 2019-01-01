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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2309Кисьва, с. вл.при рч. Сырине.1219122505503Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
С. Кисьва с Д. Карцевой16Ив. Ив. Барыков219355
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
824. Кисьва, село бывшее владельческое, дворов 157, жителей 988, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Кисьва, село4127при ручье и прудах21577076415346013—ПронскъЦерк. кам., цер.-пр. шк. дерев., каз. вин. лав. дер., квар. полиц. уряд. ст. Прон. уезда
Кисьва владел. ус. г. Драшусова4128—11260132Пронскъ
Усадьба г. Змиевой4129—54960132Пронскъ
Усадьба г. Говоровой4130—13460132Пронскъ
Сторожка Драшусова4131—14560132Пронскъ
Усадьба г. Соколова4132—391260132Пронскъ
Хутор г. Фон-Дервиз4133при с. Кисьве—771460132Пронскъ
Усадьба землевлад. Сидорова4136при с. Кисьве—571260132Пронскъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
712Кисьвасело54°05'с.ш.39°48'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625455121с Кисьвасело