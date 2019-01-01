село Кисьва, Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кисьва

Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2309Кисьва, с. вл.при рч. Сырине.1219122505503Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
С. Кисьва с Д. Карцевой16Ив. Ив. Барыков219355

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Панкинская волость
824. Кисьва, село бывшее владельческое, дворов 157, жителей 988, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Панкинская волость
Кисьва, село4127при ручье и прудах21577076415346013ПронскъЦерк. кам., цер.-пр. шк. дерев., каз. вин. лав. дер., квар. полиц. уряд. ст. Прон. уезда
Кисьва владел. ус. г. Драшусова412811260132Пронскъ
Усадьба г. Змиевой412954960132Пронскъ
Усадьба г. Говоровой413013460132Пронскъ
Сторожка Драшусова413114560132Пронскъ
Усадьба г. Соколова4132391260132Пронскъ
Хутор г. Фон-Дервиз4133при с. Кисьве771460132Пронскъ
Усадьба землевлад. Сидорова4136при с. Кисьве571260132Пронскъ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пронский район
712Кисьвасело54°05'с.ш.39°48'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пронский муниципальный район, Погореловское сельское поселение
61625455121с Кисьвасело

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