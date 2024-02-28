деревня Ипатова, деревня Ипатова, Катайский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Ипатова

Катайский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курганской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2979Шипшиноярская (Ипатова), дер.при р. Исети.7629½92275280Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Катайская волость
803. Шипиншорская (Ипатова), деревня бывшая государственная, при реке Исети, дворов 90, жителей 630

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Никитинская волость
5) д. Шипишноярская (Ипатова) на р. Исети, распл.Шипишноярское общество168505468Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские703

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Катайский район
97387Ипатовадеревня56°18'00"62°22'00"O-41-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Катайский муниципальный район, Сельское поселение Никитинский сельсовет
37612440121д Ипатовадеревня
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