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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2979Шипшиноярская (Ипатова), дер.при р. Исети.7629½92275280Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
803. Шипиншорская (Ипатова), деревня бывшая государственная, при реке Исети, дворов 90, жителей 630
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) д. Шипишноярская (Ипатова) на р. Исети, распл.Шипишноярское общество168505468Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские703
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97387Ипатовадеревня56°18'00"62°22'00"O-41-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37612440121д Ипатовадеревня