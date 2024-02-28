село Гуща, село Гуща, Волинська область (на 2018) — Familio

Гуща

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Забужская волость
219. Гуща, село бывшее государственное, при реке Буге, дворов 133, жителей 750, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, почтовая ст Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд, Бущанская волость
село Гуща

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3397Гущаселоцентр сільської радир-н Любомльськийсільрада Гущанська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close