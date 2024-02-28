деревня Таракановка, деревня Таракановка, Керенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Таракановка

Керенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
671Таракановка (Озерки), д. каз. и вл.при протоке Таракановке.10965221244Магометанских мечетей 2. Мусульманское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Выборновская волость
351. Таракановка, деревня бывшая государственная, дворов 69, жителей 413, мечеть
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