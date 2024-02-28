Населенное место

Яцевичи 1-е, д., руч. Плясковка и оз. Свит, жит. 80 (50 м. 30 ж.), дес. 95, у. гор. 50 в., вол. пр. 4½ в., ст. кв. 17½ в., ст. ж. д. Поставы 9½ в.