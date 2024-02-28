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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Яцевичи 1-е, д., руч. Плясковка и оз. Свит, жит. 80 (50 м. 30 ж.), дес. 95, у. гор. 50 в., вол. пр. 4½ в., ст. кв. 17½ в., ст. ж. д. Поставы 9½ в.
Яцевичи 2-е, д., руч. Плясковка и оз. Свит, жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 36, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Яцевичи5
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Яцевичи14