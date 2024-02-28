село Троицкое 1-е, село Троицкое 1-е, Вадский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Троицкое 1-е

Вадский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Нижегородской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Ивашкинская волость
372. Троицкое (Захарьевка), село бывшее владельческое, при речке Вадке, дворов 79, жителей 451, церковь православная, 3 кузницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Арзамаский уезд, Ивашкинская волость
с. Троицкое64932301

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вадский район
19530Троицкое 1-есело55°32'44°15'N-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вадский муниципальный район, Сельское поселение Вадский сельсовет
22614404121с Троицкое 1-есело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close