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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
528Новые Ишлы, деревня.при ррч. Уязы, Селенее и Курманае.8024144477441Тп. —- Мечеть 1. Училище. Мельниц мутовочных 3. Плотничество и пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
354. Ишлы-Новые, деревня бывшая государственная, при речках Уязе, Селенке и Курманае, дворов 116, жителей 644, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
14Ново-Ишлино, д. при р. Уязе, мечеть, 2 бак. лав., кузн., 2 мел.9214220570558Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523868Новые Ишлысело53°29'00"54°51'00"N-40-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80644430106с Новые Ишлысело