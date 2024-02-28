село Новые Ишлы, село Новые Ишлы, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новые Ишлы

Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
528Новые Ишлы, деревня.при ррч. Уязы, Селенее и Курманае.8024144477441Тп. —- Мечеть 1. Училище. Мельниц мутовочных 3. Плотничество и пилка леса.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Зильдяровская волость
354. Ишлы-Новые, деревня бывшая государственная, при речках Уязе, Селенке и Курманае, дворов 116, жителей 644, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Зильдяровская волость
14Ново-Ишлино, д. при р. Уязе, мечеть, 2 бак. лав., кузн., 2 мел.9214220570558Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Миякинский район
523868Новые Ишлысело53°29'00"54°51'00"N-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Миякинский муниципальный район, Сельское поселение Качегановский сельсовет
80644430106с Новые Ишлысело
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