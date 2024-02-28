деревня Курдюки, деревня Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Курдюки

Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1101Ново-Никольское (Куприянов Поселок, Курдюки), с. каз. и вл.при р. Сырой Панде.3612246953965Церковь православная 1. Базары. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Кордюковская волость
459. Кордюки, село бывшее государственное, при речке Сыр. Панде, дворов 118, жителей 814, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Кордюковская волость
село Кордюки«Инжавинская» поч.-телег. контора3630

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Кордюковская волость
село Ново-Никольское (Кордюки)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Инжавинский район
65290Курдюкидеревня52°30'42°14'N-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Инжавинский муниципальный район, Сельское поселение Землянский сельсовет
68608410126д Курдюкидеревня
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