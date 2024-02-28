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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1101Ново-Никольское (Куприянов Поселок, Курдюки), с. каз. и вл.при р. Сырой Панде.3612246953965Церковь православная 1. Базары. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
459. Кордюки, село бывшее государственное, при речке Сыр. Панде, дворов 118, жителей 814, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Кордюки«Инжавинская» поч.-телег. контора3630
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ново-Никольское (Кордюки)
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65290Курдюкидеревня52°30'42°14'N-38-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68608410126д Курдюкидеревня