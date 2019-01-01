посёлок Серноводск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Серноводск

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
800Серноводск (Селение Сергиевских минеральных вод), с. каз.при р. Соке.1002133470416Церковь православная 1.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Сергиевская волость
С. Серноводск. Мещ. куп. и разноч. Рус. Прав.2712Р. Сургут120847378630639

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
57336Серноводскпосёлок53°55'с.ш.51°15'в.д.N-39-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Серноводск
36638435101п Серноводскпоселок

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