село Чистуха, село Чистуха, Камешковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Чистуха

Камешковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
66Чистуха, с. вл.при пруде.232356196202Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Владимирский уезд
С. Чистухо, Д. Макарихо и Лешаихо19Кн. Алекс. Егор. Вяземский2935110

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Михалковская волость
718. Чистуха, село бывшее владельческое, дворов 84, жителей 473, церковь православная, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Камешковский район
307958Чистухасело56°17'40°40'O-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Камешковский муниципальный район, Второвское сельское поселение
17625412276с Чистухасело
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