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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества конной мельницы жителя села Дмитриевки Ивановской волости Воронежского уезда Лелекова Прохора Григорьевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Документ. Школьный листок начальной церковной школы с отчетными сведениями за 1906 гражданский год Благовещенской епархии, 1906 г. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
87Дмитриевское, с. вл.при рч. Правой Хаве.694055286239Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
24. Дмитриевское, сельцо бывшее владельческое, при речке Правой Хаве, дворов 91, жителей 442, лавка, винокуренный завод
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Дмитриевка (Домогацкое).59сельцоДмитриев.85617
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7356Дмитриевкасело51°45'с.ш.40°05'в.д.M-37-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20635406101с Дмитриевкасело