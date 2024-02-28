село Дмитриевка, село Дмитриевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Опись имущества конной мельницы жителя села Дмитриевки Ивановской волости Воронежского уезда Лелекова Прохора Григорьевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Документ. Школьный листок начальной церковной школы с отчетными сведениями за 1906 гражданский год Благовещенской епархии, 1906 г. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
87Дмитриевское, с. вл.при рч. Правой Хаве.694055286239Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Ивановская волость
24. Дмитриевское, сельцо бывшее владельческое, при речке Правой Хаве, дворов 91, жителей 442, лавка, винокуренный завод

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Ивановская волость
Дмитриевка (Домогацкое).59сельцоДмитриев.85617

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Панинский район
7356Дмитриевкасело51°45'с.ш.40°05'в.д.M-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Панинский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
20635406101с Дмитриевкасело
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