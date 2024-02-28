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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2676Хозниково, с. вл.при рч. Шепелевке.501641139136Церковь православная 1. Почтовая станция. Миткалевое заведение 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
820. Хозниково, село бывшее владельческое, при реке Шепелевке, дворов 43, жителей 283, церковь православная, богадельня, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4850Хозниковосело56°48'41°07'O-37-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24614415110с Хозниковосело