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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о стороже из ссыльно поселенцев Верхнеудинского округа, Урлукской вол., с. Жиндоконского, Дорчо Степановиче Матинове, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 189 Показать все
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
511Жиндоконское сел.Крестьянских дворов: 42. Всех дворов: 42. 492
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
21432Жиндоконсело50°05'108°04'M-49-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
76622430111с Жиндоконсело