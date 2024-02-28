село Жиндокон, село Жиндокон, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Жиндокон

Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Забайкальского края

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Урлукской волости
Дело о стороже из ссыльно поселенцев Верхнеудинского округа, Урлукской вол., с. Жиндоконского, Дорчо Степановиче Матинове, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 189 Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Урлукская волость
511Жиндоконское сел.Крестьянских дворов: 42. Всех дворов: 42. 492

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Красночикойский район
21432Жиндоконсело50°05'108°04'M-49-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Красночикойский муниципальный район, Жиндойское сельское поселение
76622430111с Жиндоконсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close