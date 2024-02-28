деревня Пьянкова, деревня Пьянкова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Пьянкова

Каслинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2329Пьянкова, дер.при р. Боевке.944980399462Часовня православная 1. Мельниц 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Багарякская волость
391. Пьянкова, деревня бывшая государственная, при речке Боевке, дворов 182, жителей 843, часовня, 2 кожевенных заводов

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Багарякская волость
16) д. Пьянкова, на р. Боевке, шк. грам., распл.Пьянковское общество233641687Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 946

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Каслинский район
326666Пьянковадеревня56°12'00"61°21'00"O-41-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Каслинский муниципальный район, Шабуровское сельское поселение
75626445121д Пьянковадеревня
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