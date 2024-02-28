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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2329Пьянкова, дер.при р. Боевке.944980399462Часовня православная 1. Мельниц 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
391. Пьянкова, деревня бывшая государственная, при речке Боевке, дворов 182, жителей 843, часовня, 2 кожевенных заводов
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
16) д. Пьянкова, на р. Боевке, шк. грам., распл.Пьянковское общество233641687Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 946
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
326666Пьянковадеревня56°12'00"61°21'00"O-41-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75626445121д Пьянковадеревня