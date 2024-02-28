деревня Плесо, деревня Плесо, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Плесо

Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Ростовская волость
Никитинская Плесдер.ВерхнеконецгорскогоПри р. Двине2810183Верхнеконецгорскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Виноградовский район
466181Плесодеревня62°42'с.ш.43°19'в.д.P-38-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, Рочегодское сельское поселение
11614433136д Плесодеревня
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