деревня Мартынова, Пышминский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мартынова

Пышминский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
3043Мартыновское, сел.при рч. Дерние.3410056278294Церковь православная 1. Приходское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Тамакульская волость
911. Мартыновское, село бывшее государственное, при речке Боровлянке, дворов 101, жителей 727, церковь православная, 2 базара

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Тамакульская волость
12) с. Мартыновское на р. Дернее, правосл. церк., зем. шк., народн. библ., распл.Мартыновское общество170474467Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6920

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пышминский район
51710Мартыновадеревня56°37'с.ш.63°14'в.д.O-41-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Пышминский
65718000146д Мартыновадеревня

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