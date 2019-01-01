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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3043Мартыновское, сел.при рч. Дерние.3410056278294Церковь православная 1. Приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
911. Мартыновское, село бывшее государственное, при речке Боровлянке, дворов 101, жителей 727, церковь православная, 2 базара
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
12) с. Мартыновское на р. Дернее, правосл. церк., зем. шк., народн. библ., распл.Мартыновское общество170474467Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6920
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51710Мартыновадеревня56°37'с.ш.63°14'в.д.O-41-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000146д Мартыновадеревня