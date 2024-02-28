Гандзак
Община Гандзак, Гехаркуникская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Батикян3770712
Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год
Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
село ГандзакԳեղարքունիքի մարզԳանձակ գյուղ