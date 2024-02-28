село Гандзак, село Гандзак, Община Гандзак, Гехаркуникская область (на 2022) — Familio

Гандзак

Община Гандзак, Гехаркуникская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Армении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Армянская ССР, Район имени Камо, Батикянский сельсовет
село Батикян3770712

Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год

Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
Гехаркуникская область, Община Гандзак
село ГандзакԳեղարքունիքի մարզԳանձակ գյուղ
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