село Алексашкино, село Алексашкино, Питерский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Алексашкино

Питерский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1949Алексашкино, с. каз.при р. Малом Узене.6265260740674Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Козловская волость
1078. Алексашкино, село бывшее государственное, при реке М. Узене, дворов 241, жителей 1665, церковь православная, школа, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Питерский район
301389Алексашкиносело50°58'с.ш.47°43'в.д.M-38-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Питерский муниципальный район, Алексашкинское сельское поселение
63636410101с Алексашкиносело
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