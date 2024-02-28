село Варварино, село Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Варварино

Арсеньевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
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Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Варварино Бобровской вол. Белевского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 442.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Варварино Бобровской вол. Белевского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 443.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Варварино Бобровской вол. Белевского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 444.
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с-ца Варварино Бобровской вол. Белевского у. Ивана Логвинова Крючкова и Даниила Крючкова на постановление Белевской у Показать все
План на участок земли № 1 в даче межевания с. Варварино Бобровской вол. Белевского у., отведенный крестьянину того же села Ивану Михайлову Степанову. Копия. 1911 г. // Го Показать все
План на участок земли № 1 в даче межевания с. Варварино Бобровской вол. Белевского у., отведенный крестьянину того же села Ивану Михайлову Степанову. 1914 г. // Гос. архи Показать все
Дело об отказе в прошении временнообязанному крестьянину Логину Иванову с-ца Варварина Бобровской волости Белевского у. о возвращении из рекрутов его сына. 1869 г. // Гос Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан Кондаковых деревни Варварина, Бобровской волости, Белевского уезда, Тульской губернии. 1920 г. // Гос. архив Тульской области Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Белевский уезд
1177Варварино, сц. вл.при рч. Сухой Дебринке.28828189189
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Белевский уезд, Бобровская волость
257. Варварино, сельцо бывшее владельческое, дворов 26, жителей 185, постоялый двор, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Арсеньевский район
7530Варвариносело53°40'с.ш.36°33'в.д.N-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Арсеньевский муниципальный район, Астаповское сельское поселение
70604410286с Варвариносело
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