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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Варварино Бобровской вол. Белевского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 442.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Варварино Бобровской вол. Белевского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 443.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Варварино Бобровской вол. Белевского у. Т. 3. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 444.
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с-ца Варварино Бобровской вол. Белевского у. Ивана Логвинова Крючкова и Даниила Крючкова на постановление Белевской у Показать все
План на участок земли № 1 в даче межевания с. Варварино Бобровской вол. Белевского у., отведенный крестьянину того же села Ивану Михайлову Степанову. Копия. 1911 г. // Го Показать все
План на участок земли № 1 в даче межевания с. Варварино Бобровской вол. Белевского у., отведенный крестьянину того же села Ивану Михайлову Степанову. 1914 г. // Гос. архи Показать все
Дело об отказе в прошении временнообязанному крестьянину Логину Иванову с-ца Варварина Бобровской волости Белевского у. о возвращении из рекрутов его сына. 1869 г. // Гос Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан Кондаковых деревни Варварина, Бобровской волости, Белевского уезда, Тульской губернии. 1920 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1177Варварино, сц. вл.при рч. Сухой Дебринке.28828189189Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
257. Варварино, сельцо бывшее владельческое, дворов 26, жителей 185, постоялый двор, кирпичный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7530Варвариносело53°40'с.ш.36°33'в.д.N-37-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70604410286с Варвариносело