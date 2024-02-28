- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег губернским секретарем Рославлевым за крестьянина дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Ивана Кондратьева в уплату капитальног Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещику Борису Васильевичу Федосееву. 1882–1888 гг. Показать все
Дело по прошению крестьянской девицы дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Екатерины Абрамовой о неправильном отказе в праве пользоваться земельн Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Васильевым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 г. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Егоровичем Мешковым в уплату капитального долга по выкупной ссуде Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Екатерины Абрамовой о продаже ее имущества за недоимку волостным старшиной Самари Показать все
Выкопировка с геометрического специального плана 1-го участка пустоши Корякиной, за исключением части, поступившей в надел крестьянам дер. Сельцо Артемьевской волости Ром Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6824Сельцо, д. вл.при рч. Вздериножке.151592438Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СельцоVI. Ефимово-Омелинское общество27699—Никольский на Эдоме приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386709Сельцодеревня57°52'с.ш.39°18'в.д.O-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78643405356д Сельцодеревня