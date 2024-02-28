деревня Сельцо, деревня Сельцо, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Сельцо

Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег губернским секретарем Рославлевым за крестьянина дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Ивана Кондратьева в уплату капитальног Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещику Борису Васильевичу Федосееву. 1882–1888 гг. Показать все
Дело по прошению крестьянской девицы дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Екатерины Абрамовой о неправильном отказе в праве пользоваться земельн Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Васильевым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 г. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Егоровичем Мешковым в уплату капитального долга по выкупной ссуде Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Сельцо Артемьевской волости Романов-Борисоглебского уезда Екатерины Абрамовой о продаже ее имущества за недоимку волостным старшиной Самари Показать все
Выкопировка с геометрического специального плана 1-го участка пустоши Корякиной, за исключением части, поступившей в надел крестьянам дер. Сельцо Артемьевской волости Ром Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6824Сельцо, д. вл.при рч. Вздериножке.151592438
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Артемьевская волость
д. СельцоVI. Ефимово-Омелинское общество27699Никольский на Эдоме приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Тутаевский район
386709Сельцодеревня57°52'с.ш.39°18'в.д.O-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Артемьевское сельское поселение
78643405356д Сельцодеревня
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