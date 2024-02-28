село Щекино, село Щекино, Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Щекино

Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
2072Шекина, д. каз. и вл.при рч. Рыле.12846339317Завод винокуренный.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Курская губерния, Рыльский уезд
Д. Щекина8Ив. Тим. Бырдин82
Д. Павловка, Щекина и Каменка50Пав. Григор. Сафонов812413

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Бобровская волость
832. Щекина, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Рыле, дворов 85, жителей 615, винокуренный завод

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Рыльский уезд, Бобровская волость
Щекина дер. 10357358Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 6.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Рыльский район
50868Щекиносело51°33'34°30'M-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Рыльский муниципальный район, Сельское поселение Щекинский сельсовет
38634496101с Щекиносело
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