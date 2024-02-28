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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15405Юледур старый, с. каз.при ключах безымянном и Шойдере.773252189200Церковь православная 1. Сельское училище. Торжков 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1284. Старый Юледур, деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 63, жителей 379, церковь православная, школа, 3 лавки, 3 трж.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
200143Старый Юледурдеревня56°47'49°08'O-39-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88620440136д Старый Юледурдеревня