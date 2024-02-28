деревня Старый Юледур, деревня Старый Юледур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Старый Юледур

Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Марий Эл
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Ирмучашской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15405Юледур старый, с. каз.при ключах безымянном и Шойдере.773252189200Церковь православная 1. Сельское училище. Торжков 3.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Ирмучашская волость
1284. Старый Юледур, деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 63, жителей 379, церковь православная, школа, 3 лавки, 3 трж.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Куженерский район
200143Старый Юледурдеревня56°47'49°08'O-39-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, Шудумарское сельское поселение
88620440136д Старый Юледурдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close