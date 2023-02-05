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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Горки Миньковской волости Тотемского уезда Г. В. Бабикова о замежевании его покоса в надел крестьян дер. Ступневой. 1894–1895 гг. // Гос. Показать все
Дело по жалобе солдатской вдовы, крестьянки деревни Горки Миньковской волости Тотемского уезда Голубцовой Ф. И. об отказе в назначении ей пособия. 1915 г. // Гос. архив В Показать все
Дело о полицейском уряднике 11-го участка 2 стана Черницыне, обвиняемом в нанесении побоев крестьянину Миньковской волости деревни Горки Андрееву Ермолаю. 1889 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Вотчинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9852Горка, д. каз.при колодцах.636644132146
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1010ГоркаМиньковское.Иоанно-Предтеченскийбывшие государственные63679214206
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Горка (шк. I ст.) 3748деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 326 км. Летнее: —.3690
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33102Горкадеревня59°43'с.ш.43°35'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444126д Горкадеревня