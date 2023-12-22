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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1142Татариха, д.при р. Кеме.94½673813
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
27171. ТатарихаЧернослободскоеРеке Кеме952До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 1½. До почтового отделения: 2. До пароходной пристани: 42. Крестьянское: 7. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 6. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 19. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 20. Не крестьянское: 2.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36773Татарихадеревня60°48'с.ш.37°45'в.д.P-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428226д Татарихадеревня