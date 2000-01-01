деревня Куликовка, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Куликовка

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Данковского у., Богословской вол., дер. Куликова Иване Степанове Вашанове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 17. Дело 284.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
511Куликовка, д. каз.при р. Доне.1944170189

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
Куликовка дер.11при р. Доне8228429758123622слоб. Богословка

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