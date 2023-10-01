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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о содержащемся в тюрьме крестьянине Грязовецкого уезда Семенцовской волости деревни Костина Витушкине Корнилии Власовича. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина д. Кастихи Семенцевской вол. Грязовецкого уезда за два душевых надела земли. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Плосковской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2836Кастиха (Костихи), д. вл.при руч. Кастишке.2823297065
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
569. Кастиха, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 125, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
29аКостихаТетеринскоебывшие помещичьи81914
29бКостихаКостихинскоебывшие помещичьи235954
29вКостихаСоколовскоебывшие помещичьи71112
29гКостихаАртемовскоебывшие помещичьи425
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Костиха259248деревняРусские357380153
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Костиха 2011деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.3535
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249291Кастихадеревня58°37'с.ш.40°16'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432231д Кастихадеревня