деревня Кастиха, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кастиха

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о содержащемся в тюрьме крестьянине Грязовецкого уезда Семенцовской волости деревни Костина Витушкине Корнилии Власовича. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина д. Кастихи Семенцевской вол. Грязовецкого уезда за два душевых надела земли. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Плосковской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2836Кастиха (Костихи), д. вл.при руч. Кастишке.2823297065

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Семенцовская волость
569. Кастиха, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 125, земская почтовая станция

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
29аКостихаТетеринскоебывшие помещичьи81914
29бКостихаКостихинскоебывшие помещичьи235954
29вКостихаСоколовскоебывшие помещичьи71112
29гКостихаАртемовскоебывшие помещичьи425

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенцевская волость
Костиха259248деревняРусские357380153

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Октябрьский сельсовет
Костиха 2011деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.3535

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249291Кастихадеревня58°37'с.ш.40°16'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432231д Кастихадеревня

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