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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По прошению крестьянина д. Волково Московской волости Петербургского уезда И. Михайлова о выдаче данной. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О продаже участка земли крестьянами д. Волково Московской волости Петербургского уезда. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О покупке крестьянином д. Волково Московской волости Петербургского уезда М. Волковым участка земли у односельчан: П. и Н. Волковых, И. и Н. Кузьминых и П. Каргина. 1899 Показать все
О продаже крестьянкой д. Волково Московской волости Петербургского уезда А. Андреевой участка земли крестьянину Курской губернии И. Звегинцеву. 1899 г. // Центральный гос Показать все
О выдаче данной крестьянину дер. Волковой Московской волости Петербургского уезда Антону Яковлеву. 1900–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выдаче данной крестьянам дер. Волковой Московской волости Петербургского уезда Ивану, Илье, Александру Ситниковым. 1900 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
О выдаче данной крестьянину дер. Волковой Московской волости Петербургского уезда Александру Волкову. 1900–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О выдаче данной крестьянину дер. Волковой Московской волости Петербургского уезда Павлу Каргину на 1/4 усадьбы, полученной по наследству от брата В. Каргина. 1900–1901 гг Показать все
По прошению крестьянина дер. Волкова Московской волости Петербургского уезда М. Каргина о разделе полевой земли. 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О разрешении крестьянам дер. Волковой Московской волости Петербургского уезда добывать глину и песок на своей земле. 1901–1902 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По прошению крестьян дер. Волковой Московской волости Петербургского уезда П. Карита и П. Михайлова о земле. 1901–1904 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О выдаче данной на общественный лесной участок земли крестьянам д. Волково Московской волости Петербургского уезда; план участков по Московской железной дороге. 1903–1905 Показать все
По иску Волковых к Обществу крестьян Петроградского уезда Московской волости, деревни Волково о признании права собственности на недвижимость. 1915–1917 гг. // Центральны Показать все
По иску Михайловых к Обществу крестьян Петроградского уезда, Московской волости, деревни Волково о признании права собственности на недвижимость. 1915–1916 гг. // Централ Показать все
По жалобе П. Каргина Московской волости деревни Волковой на решение волостного суда о присуждении его к аресту за недостойное поведение. 1889–1890 гг. // Центральный госу Показать все
По прошению крестьян Григорьевых и Михайловых деревни Волкова Московской волости об отмене приговора сельского схода об устранении их от общественных доходов ввиду неупла Показать все
По прошению крестьян деревни Волковой Московской волости об отмене приговора сельского общества об устранении их от получения общественных доходов. 1890–1891 гг. // Центр Показать все
По жалобе М. Иванова деревни Волковой Московской волости на решение волостного суда о взыскании денег в пользу крестьянина Ярославской губернии К. Филиппова. 1890–1891 гг Показать все
О выдаче в ссуду из общественного капитала государственным крестьянам Московской волости дер. Волковой Ивану Степанову 100 руб., и Алексею Михайлову - 250 руб. - на постр Показать все
Межевая книга двух участков казенной земли дачи дер. Волковой Московской волости владения гос. кр. Я. Михайлова. 1861 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Об испрошении указа на отчуждение участка земли близ дер. Волковой, Московской волости, Петроградского уезда и губернии, для расширения военного магометанского кладбища. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
174Волково (*), д. крест. собств., вед. Гос. Им.при рч. Черной.51031136137Завод кирпичный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
25. Волкова, деревня бывшая государственная, при речке Черной, дворов 31, жителей 170, школа, лавка, трактир
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Волково д.4 участок Александро-Невская часть11 участок4город Санкт-Петербург.